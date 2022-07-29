Удар по полоненим українцям у Оленівці: з'явилася заява росії та перші реакції в Україні

росія звинувачує українські ЗС в ударі по своїм же полоненим військовим

У п'ятницю, 29 липня, пропагандисти звинуватили Збройні Сили України в ударі по колонії, яка розташована у селі Оленівка, що на Донеччині, де перебували українські військовополонені, включно з бійцями "Азова". За заявою російського міноборони, внаслідок нібито обстрілу з реактивних систем залпового вогню HIMARS було вбито понад 40 українських військових, ще 75 отримали поранення. Пізніше бойовики "ДНР" заявили, що кількість жертв збільшилася до 53 осіб.

Наслідки удару по ізолятору в Оленівці

Прокремлівське видання "ріа новини", посилаючись на твердження російського відомства, пише, що, крім полонених українців, поранення отримали ще восьмеро працівників ізолятора.

"Наразі велика кількість українських військовослужбовців добровільно складають зброю, знаючи про гуманне ставлення до військовополонених з російського боку. Ця провокація, що кричить, скоєна з метою залякування українських військовослужбовців і запобігання їх здачі в полон. Обставини даної провокації розслідуються", — заявляють у міноборони росії.

Як заявив терорист денис пушилін, коментуючи нібито удар ЗСУ по в'язниці в Оленівці, обстріл ізолятора "був навмисним" і нібито міг початися через те, що українські бійці "почали свідчити".

В мережі вже з'явилося перше відео наслідків нічного обстрілу ізолятора на Донеччині, в якому пропагандисти звинуватили українців:

В Україні також вже встигли відреагувати на абсурдні звинувачення росіян. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі навів кілька фактів, чому заяви російської сторони є неправдивими та наголосив, що відповідь на ці дії буде дуже жорстокою.

"Стосовно так званих "обстрілів" в Оленівці. Просто факти.

1. Вчора було те жахливе відео з тортурами над нашим солдатом.

2. Сьогодні російські покидьки (разом із шарієм) розповідають про обстріли наших героїв.

От вам і відповідь. Якщо це не просто медійна спецоперація, а вони там реально вбили наших полонених, то відповідь буде жорсткою. Дуже жорсткою", — написав він.

Крім того, заяви пропагандистів прокоментував і ексзаступник міністра МВС України Антон Геращенко. За його словами, ЗСУ ніколи б не стали стріляти по місцях, де перебувають українські полонені та назвав заяви росії черговим фейком.

"Якщо це виявиться правдою, то очевидно, що вбивство українських полонених — це ще один жахливий та цинічний злочин путіна та його спільників. Смерть фашистським окупантам!", — підсумував він.

Також свою думку з приводу нібито обстрілу з боку України по своїм же полоненим військовим висловив і радник мера багатостраждального міста Маріуполя Петро Андрющенко, заявивши, що це чергова брехня роспропаганди.

"Чергова російська брехня. Поки немає точної інформації, але лінія фронту не дозволяє нанести артудар по Оленівці нічим, окрім HIMARS і зрозуміло, що нащо? З огляду на свідчення полонених і звільнених з фільтраційної тюрми в Оленівці про тортури та страти росіян наших українців, після вчорашнього відео про тортури та вбивство українського полоненого це може бути лише одне — чергове знищення доказів військових злочинів. Нелюдяності в росіян на це вистачить", — йдеться в тексті публікації чиновника.

Також він наголосив, що не варто робити поспішних висновків, а все ж дочекатися подробиць та нагадав, що в тюрмах на території "днр" можуть перебувати не лише бійці "Азова", а й не менше 10 тисяч цивільних маріупольців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росія перебуває у пошуку нових союзників для своїх кривавих дій, які порушують усі чинні норми міжнародного права та навів головні заяви глави мзс рф сергія лаврова, який нещодавно побував у африканському турне.