Росіяни вбили підлітка у Харкові — Салтівку накрили "Ураганами" (фото)

Кількість постраждалих може зрости

Харків перебуває під постійними ударами окупантів. Вранці 20 липня черговий обстріл росіян забрав три життя — жінки, чоловіка та хлопчика 13 років у Салтівському районі. Також постраждала жінка 72 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, уточнивши, що дані від лікарів оновлюються. Про вибухи місцеві телеграм-канали пишуть починаючи з 9-ї ранку, станом на 10 годин — вони продовжуються.

Голова слідчого управління області Сергій Болвінов зазначив, що загиблі перебували біля зупинки громадського транспорту. Попередньо — обстріл вели з РСЗВ "Ураган".

Діра в землі після обстрілу

Окрім міста окупанти вдарили і по області по Чугуївському, Богодухівському, Харківському, Лозівському, Ізюмському районах. Внаслідок ракетних "прильотів" та обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, заклад освіти, спалахнули поля з пшеницею. Загинув чоловік у Ізюмському районі, ще семеро мешканців області поранено.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росія досі має плани на Харків, вважають аналітики. Але бажання росії зводиться до тотального знищення, вважають в Офісі президента України.