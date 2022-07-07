Сховала карту пам’яті у тампоні: "Тайра" розповіла про нюанси перебування в російському полоні

Бойовики не дозволяли їй зв’язуватися з рідними та лякали стратою

Перебування в катівнях тюрем бойовиків "ДНР" стало для відомого українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайри") справжнім випробуванням на витривалість. Жінка каже, що постійно переносила побої та словесні приниження, її днями могли не годувати та навіть не давати води, а також обіцяли відправити на розстріл.

Деякі лякаючі подробиці свого полону "Тайра" розповіла журналістам американського телеканалу CNN. За її словами, всі три місяці ув’язнення були суцільним тривалим кошмаром, який ні на мить не припинявся.

Жінка зізнається, що умови, в яких утримуються українські військовополонені, можна порівняти хіба що з радянським ГУЛАГом, де в минулому столітті загинуло чимало наших співвітчизників. Її постійно нагороджували " епітетами " на кшталт "фашистки", "нацистки", і навіть бажали якнайшвидше померти. Крім цього, "Тайра" говорить, що її намагалися залякати смертною карою — особливо після того, як вона відмовилася визнавати будь-які зв’язки з вигаданими російською пропагандою "неонацистами".

На самому початку полону над парамедиком зовсім знущалися фізично — не давали їжі і майже позбавили води на цілих п’ять днів. Також попри те, що вона жінка, її регулярно били, намагаючись досягти співпраці. Існувати їй доводилося в камері-одиночці, де на залізному ліжку навіть не було банального матраца.

Підтримувати зв’язок із родичами у "Тайри" не було. На будь-які вимоги зателефонувати вона отримувала лише чергову порцію знущань.

"Ти дивишся надто багато американських фільмів. Дзвінку не буде", — цитує медик своїх мучителів.

Дуже цікавий досвід Юлія Паєвська здобула перед потраплянням до полону. Як відомо, на Донбасі, допомагаючи пораненим, вона ще й вела зйомку, за допомогою якої документувала військові злочини росіян. Коли стало зрозуміло, що блокпост окупантів їй навряд вдасться пройти, "Тайра" одну з карток пам’яті зламала зубами та викинула.

Другу ж дивом вдалося передати журналістам Associated Press, які залишали розбитий Маріуполь. Цей "презент" вона сховала у звичайний тампон, завдяки чому запис вдалося зберегти.

Нагадаємо, що обмін полоненими, під час якого "Тайру" вдалося повернути додому, відбувся 17 червня. Незабаром Паєвська опублікувала офіційне поводження з подякою за порятунок, в якому особливо наголосила на зусиллях президента Володимира Зеленського.