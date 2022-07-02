"Ну коли я ще людині горло переріжу?": окупант детально зізнався дружині у вбивствах українців

Перекрученість російських солдатів не має кордонів

Російські загарбники, які приїхали на війну в Україну, не перестають дивувати своєю жорстокістю та любов’ю завдавати болю. Поки деякі з окупантів просто не витримують дивитися на результат дій своєї ж армії, інші впиваються пережитим досвідом і розповідають про нього рідним. Як фігурант свіжого перехоплення СБУ, котрий зізнався дружині у жорстокому вбивстві українського солдата.

За словами представників Служби безпеки України, це одна з найжорстокіших розмов загарбників із рідними, яку вони вирішили опублікувати. Найцікавішим є те, що наприкінці чоловік просить дружину не розповідати про його "пригоди" на війні, не знаючи, що незабаром "прославиться" завдяки прослуховуванню.

Варто зазначити, що цинізм цього солдата неймовірний. Війну проти українського народу він називає "вечіркою", а подробиці того, що відбувається, смакує. Цього разу він вирішив зізнатися дружині, що завжди мріяв перерізати горло людині. І саме в Україні йому це й вдалося.

"Ну це, я такий думаю, бл**ь, спробувати горло перерізати? Коротше, х*як, там хлопчина один… Просто перерізав йому горло, — зізнається окупант. — Ну коли я ще людині горло переріжу?"

Цей інцидент стався, коли росіяни пересувалися під неназваним мостом, намагаючись зайняти відвойовані в українських воїнів позиції.

Варто зазначити, що розповідь чоловіка настільки вразила росіянку, що вона відреагувала лише істеричним сміхом, а потім питанням про те, де він набрався такої збоченої фантазії.

У СБУ наголосили, що подібні перехоплення є фактом, що підтверджує те, наскільки нелюдями є росіяни, які прийшли зі зброєю до України.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про родичів окупантів, які теж не проти приєднатися до "спецоперації" проти українців. При цьому дехто готовий не шкодувати навіть дітей.

Також ми писали про перехоплення, під час якого росіянин розповідав дружині про вбивство мирних жителів України.