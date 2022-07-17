путину пригрозили древнееврейским проклятием: что это такое и как оно уже "работало"

История знает несколько вариантов возможного действия "Пульса де-нура"

Российский кровавый диктатор владимир путин, у которого в последнее время серьезно ухудшилось состояние здоровья, может попасть еще и в немилость божественных сил, если таковые, конечно существуют. Однако с предупреждением именно о такой возможности развития событий кремлевского лидера предупредили в Днепре — глава штаба теробороны города Геннадий Корбан. После масштабного ракетного удара 15 июля чиновник пообещал применить к путину "Пульса де-нура" — в случае повторения атаки.

Сегодня "Телеграф" решил разобраться, что значит это необычное словосочетание, применимое Корбаном, и действительно ли подобное проклятие может "действовать". Различные источники утверждают, что угроза якобы воплощалась в реальность как минимум несколько раз.

Изначальный повод

Как уже упоминалось, Геннадий Корбан дал еще одну тему для более пристального наблюдения за состоянием здоровья владимира путина. "Пульса де-нура", которая якобы ожидает путина в случае повторного удара по Днепру, является древним еврейским проклятием, которое чтится многими последователями иудазима.

В переводе это словосочетание означает "удар огнем". Принято считать, что человек, к которому проклятие будет применено, обязательно умрет в течение следующего года.

"Днепр считается родиной любавического ребе, — подчеркнул Корбан серьезность своих намерений. — Город под охраной небес".

Интересным моментом является то, что перед самим моментом "проклинания" объект гнева должен быть предупрежден о своей возможной участи. Также его действия должны нести явный вред еврейскому народу. Только в таком случае "Пульса де-нура" сработает.

Если верить в подобные слегка оккультные вещи, то можно понять, что первый шаг уже сделан.

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История проклятия

Считается, что в тех или иных формах "Пульса де-нура" упоминалась в различных религиозных книгах, в том числе в Талмуде. Однако прямого описания обряда по факту никогда не приводилось, ведь якобы против людей изначально оно не применялось.

Тем не менее история знает несколько примеров смерти якобы именно от этого проклятия. Так, сообщалось о гибели 37-летнего архитектора Эяля Рагониса. Предприниматель и строитель, бывший спецназовец — его сердце не выдержало через две недели после того, как он закончил возведение элитного комплекса в месте, где предположительно находилось древнее еврейское захоронение.

Также евреями был проклят археолог Эхуд Нецер, в 2010 году нашедший могилу царя Ирода. Его просили не вскрывать находку, однако он не послушался. Как итог — он упал с высокого холма: под ним обломились старые перила, возле которых он разговаривал с коллегами.

Помимо этого считается, что "Пульса де-нура" применялась к премьерам Израиля Ицхаку Рабину и Ариэлю Шарону. Один из них погиб в 1995 году — через убийство, а второй, впав в 2005 году в кому, умер спустя 11 лет, так и не придя в себя.

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Подходит ли проклятие путину?

Считается, что "Пульса де-нура" может применяться исключительно евреями против евреев. И хотя владимир путин считается по национальности россиянином, в его жилах вполне вероятно течет еврейская кровь. В поддержку этого факта говорят документы, ранее всплывавшие в интернете, где национальность его матери — Марии Ивановной Шеломовой, указана именно как "еврейка".

Впрочем, о подлинности этих данных судить невозможно, как и о существовании самого проклятия. Впрочем, если кому-то легче жить с осознанием того, что проклятия могут действовать, то пусть так и будет.

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Тем временем множество других источников и так обращают внимание на то, что здоровье у владимира путина очень сильно упало. У него может быть онкология и ряд других заболеваний.

Также ему часто приписывают наличие болезни Паркинсона. "Телеграф" даже поговорил с доктором, чтобы узнать, насколько хотя бы один из "диагнозов" может быть реальностью.