Из-за войны против Украины секс в россии подорожал в 1,5 раза

Скоро и особенные "резинки" россиянам придется покупать отечественного производства

Представители российских властей продолжают утверждать, что введенные Западом санкции влияют только на страны Европы и США, а не на рф. При этом цены в местном массмаркете ростут абсолютно на все. Затронуло даже такую пикантную часть жизни, как контрацепцию.

По информации российского медиа "Горизонтальная россия", за последний год средняя стоимость презервативов в россии поднялась в полтора раза — с 388 до 612 рублей (201 и 317 грн соответственно). Большую часть пути подорожания кондомы прошли как раз после начала путинской "спецоперации" в Украине.

Отмечается, что обычно цены на такой тип товаров увеличиваются в пик "тематических" праздников. К таким относят День Святого Валентина (14 февраля), День защитника Отечества (23 февраля, в Украине не отмечается) и Международный женский день (8 марта). Однако антироссийские санкции повлияли даже на этот фактор и позволили подорожать презервативам вне зависимости от календарной даты.

Рост цен на презервативы в россии

Отметим, что подорожали не только ввезенные из-за рубежа изделия, но также и российского производства. К примеру, пачка кондомов марки Contex (Великобритания) стоила до 24 февраля 429 рублей (222 грн). В конце июня ее стоимость уже достигла отметки 599 рублей (310 грн).

Выросли в цене и немецкие Durex — с 845 до 1111 рублей (437 и 575 грн).

За германско-российский Vizit в магазинах теперь просят 1869 рублей (986 грн), что почти на три сотни дороже, чем было до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Интересно, что целиком российская продукция марки Bodyguard является дешевым ширпотребом. Перед войной одну пачку можно было приобрести за 280 рублей (145 грн). За четыре месяца они поднялись в цене всего на 40 рублей (165 грн).

Стоимость кондомов по маркам

Отметим, что это не единственная печаль, с которой россиянам пришлось столкнуться из-за западных санкций. Ранее "Телеграф" рассказывал, почему один из крупнейших банков страны-агрессора решил ввести "конскую" комиссию за валютные переводы.