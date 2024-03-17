Какая жизнь, такая и Масленица: в крупных городах Украины торжественно сожгли Путина и оккупанта (видео)

Праздник имеет языческие корни, но вошел в историю и отмечается и по сей день

В воскресенье, 17 марта, украинцы отмечали праздник Масленицы, в Днепре этот день отпраздновали особенно и вместо соломенного чучела жгли русского оккупанта. Тысячи людей собрались взглянуть на это интересное действо.

Об этом сообщают местные паблики. В Днепре люди находились в сквере имени Александра Усачева.

Что интересно, каска, бронежилет, аптечки и сумка когда-то принадлежали русскому солдату. Их передали ребята из 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Александр Макаров с сыном Сергеем.

Кроме того, в двух городах Украины сожгли чучело российского диктатора Владимира Путина, символически в последний день выборов президента РФ.

В Киеве на ВДНХ "жгли" Путина. Радостные люди искренне радовались такому действу.

А в урочище Сагайдачного в Запорожье устроили небольшое гулянье с танцами и вкусностями. Участники праздника создали большую фигуру из соломы, на верх которой поместили фото Путина и торжественно подожгли.

Как праздновали Масленицу в Украине

Как праздновали Масленицу в Украине

Отметим, что Масленица в Украине — любимый и веселый праздник продолжительностью целую неделю, с хороводами, играми и угощениями. Несмотря на то, что они имеет языческие корни, праздник вошел в историю и отмечается и по сей день.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре на здании прокуратуры в центре нашелся Ленин. Название улицы за 8 лет тоже не изменили.