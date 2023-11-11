Никто не выжил: семью с маленьким ребенком нашли мертвыми на Полтавщине

На место происшествия прибыла полиция и спасатели

В селе Нехвороща Полтавской области в субботу, 11 ноября, произошло задымление частного дома, которое унесло жизни супругов с малолетним ребенком. Предварительно известно, что причиной распространения угара могло стать нарушение правил безопасности пользования печным отоплением.

Тела погибших направлены на экспертизу для установления причин смерти. Об этом сообщает полиция Полтавщины.

"В отделение №3 (пгт Новые Санжары) Полтавского районного управления полиции 11 ноября, около 10 часов, поступило сообщение от жителей села Нехвороща о задымлении в жилом доме, в котором могут находиться люди. Полиция и спасатели немедленно прибыли на место происшествия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ликвидации задымления спасатели и полицейские обнаружили тела жильцов без признаков жизни. Погибла женщина 1995 года, ее муж 1997 года рождения и их малолетний сын 2021 года рождения.

Фото из дома, где произошло задымление

"Пока тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — добавляют в полиции.

Первоочередные следственные действия позволили установить, что задымление, вероятно, произошло из-за нарушения правил использования печного отопления.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Решетиловской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, если оно повлекло за собой гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются следователями.

Напомним, "Телеграф" писал, что спасатели ГСЧС на утро пятницы, 10 ноября, ликвидировали масштабный пожар, с которым боролись более 9 часов. Также служба спасения обнародовала фото с места событий.