Годовщина трагедии в Краматорске: Украина вспоминает жертв удара по ж/д вокзалу (фото и видео)

Во время российского удара погибли десятки человек

В субботу, 8 апреля, исполнился год из страшной трагедии в Краматорске. Тогда солнечный весенний день превратился для местных жителей в настоящий ад — из-за прилета вражеской ракеты в местный вокзал. От рук захватчиков погиб 61 человек, более сотни получили ранения.

О годовщине трагедии "Телеграф" вспоминает вместе с "Укрзализныцей", которая тогда оказалась в эпицентре событий. Массовость жертв была обусловлена ожиданием жителей Краматорска на очередной эвакуационный поезд. Город в свое время был одним из главных центров эвакуации, поэтому желающих уехать было достаточно.

Среди погибших было семь несовершеннолетних. Это выглядит очень цинично со стороны россиян, ведь на ракете, ударившей по вокзалу, находилась надпись "За детей".

Раненые были везде

Люди оказались в эпицентре удара "Искандера"

Железнодорожники вспоминают, что за несколько часов до трагедии из Краматорска успели выйти три поезда с местными жителями. Спастись от вероятной смерти тогда благодаря ночным рейсам удалось более 4 тысяч пассажиров.

Краматорск на карте

Некоторые спасения так и не дождались

"В знак памяти убитых российской ракетой в 10:30 (8 апреля 2023 года) по всем вокзалам Украины будет объявлена минута молчания", — отмечают в прессжбе "Укрзализныци".

На этих лавках люди в свое время ждали эвакуации. Архивное фото

Через несколько дней после трагедии вокзал Краматорска превратился в мемориал. Архивное фото

След от ударов одного из обломков. Архивное фото

Следует напомнить, что железнодорожное сообщение с Краматорском было временно приостановлено. Восстановить его удалось всего полгода назад. На первый рейс из столицы раскупили все билеты. В начале марта на вокзале Краматорска даже состоялось признание военного своей любимой.

Фото вокзала: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что президент Владимир Зеленский в свое время назвал трагедию в Краматорске делом "зла, не имеющего границ". На ракете, попавшей по вокзалу, была надпись "За детей".

В США подтвердили, что удар по городу был совершен с позиций российских кафиров. На это указывает и видео с запуском ракет, быстро завирусившееся в сети. Однако в России в преступлении так и не признались, придумав ужасную ложь.