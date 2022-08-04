Опять попало в остановку транспорта: оккупанты обстреляли город на Донбассе, много погибших

Среди травмированных горожан — трое детей

В четверг, 4 августа, на 162 день войны в Украине, вражеская армия российской федерации снова нанесла удар по городу Торец Донецкой области. В результате обстрела, который произошел около 11 часов, восемь человек погибли, а четверо получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных – трое детей.

Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, отметив, что на этот раз оккупанты попали в остановку общественного транспорта, где в момент удара находилось большое количество людей.

В результате вражеского обстрела погибли 8 человек

По словам Кириленко, предварительные данные свидетельствуют о том, что россияне вели обстрелы из артиллерии. Кроме остановки, в результате враждебных действий оккупационной армии россии была повреждена церковь, где травмы получил местный священник, а также несколько окрестных многоэтажек.

Последствия вражеского обстрела россиян

"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским — каждый день мы имеем погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!", — говорится в тексте публикации руководителя области.

Кроме того, Кириленко в своем сообщении в очередной раз призвал жителей Донбасса эвакуироваться, чтобы не стать следующей российской мишенью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в течение суток, 4 августа, вражеская российская армия массово обстреляла Днепропетровскую область. В частности, больше всего снарядов противник выпустил по Никопольскому и Криворожскому районам.