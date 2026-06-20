Фанатка пришла на матч ЧМ-2026 в одних трусиках (фото)

Болельщица обманула стюардов и смогла посетить игру практически голой

Мексиканский блогер и инфлюенсер Эранди Баррера посетила игру чемпионата мира по футболу-2026 обнаженной. Стюарды не заметили проблемы из-за качественного боди-арта.

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Мексика выиграла 2 матча на ЧМ-2026

Баррера посетила матч-открытие Мундиаля обнаженной

Девушка скрыла наготу за боди-артом

Девушка наблюдала за игрой Мексика — ЮАР с трибун, а ее фото завирусилось в сети. Об этом сообщает "Телеграф". Баррера нанесла на свое тело "костюм" в цветах Мексики, а из одежды на ней были только трусики.

Эранди Баррера на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/lanovia_delmundial

Эранди Баррера на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/lanovia_delmundial

Эранди Баррера на ЧМ-2026/Фото: instagram.com/lanovia_delmundial

Фото девушки на ЧМ-2026 произвело фурор в сети.

Мексика досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. Хозяйка Мундиаля обыграла ЮАР (2:0) и Южную Корею (1:0).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.