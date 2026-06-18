Жена футболиста сборной Украины в крохотном бикини устроила "пожар" в Instagram (фото)
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Украинка блеснула идеальной фигурой на курорте
Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза поделилась горячими снимками с отдыха. Пара отдыхала в Италии.
Что нужно знать
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Соответствующие фото Лиза опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка продемонстрировала фигуру в крохотном желтом бикини.
В сети восхитились красотой Лизы. Пользователи массово ставят эмодзи "Огонь" под снимками Лизы. Один из них отметил, что Судакова родила двоих детей, но пребывает в прекрасной форме.
Георгий и Лиза женились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает двоих дочерей — старшую Милану и младшую Злату, которая родилась в сентябре 2025 года.
В прошлом сезоне 23-летний Судаков сыграл 46 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Под занавес кампании 2025/26 украинец попал в немилость главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью. К слову, "Особенный" в межсезонье возглавил мадридский "Реал". По информации португальских СМИ, украинец хочет остаться в Лиссабоне.