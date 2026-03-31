"А где Миша?": новая девушка Мудрика оголилась на пляже (фото)

Американская актриса, певица и инфлюенсер Джордин Джонс показала, как выглядит в бикини. "Новая девушка" украинского футболиста Михаил Мудрика сходила с подругой на пляж.

Джонс отдохнула на берегу Тихого океана

Мудрик и Джонс накануне встретились в городе любви

Американка изначально не хотела общаться с украинцем

Соответствующие фото и видео Джонс опубликовала на своей странице в Instagram. Джордин отдыхала на побережье Тихого океана в Лагун-Бич (штат Калифорния, США).

Джордин Джонс отдохнула на пляже

Примечательно, что в комментариях под постом Джонс спрашивают: "А где Миша?" Пользователи хотят знать, как развиваются отношения у Джордин и Михаила.

Напомним, несколько месяцев назад Мудрик публично пригласил Джонс на свидание.

Мудрик написал Джонс: "Давай встретимся в Париже, у меня есть 2 билета в Диснейленд, не хочу идти один"

Американка заблокировала футболиста, однако потом поменяла свое решение.

Джордин сообщила, что заблокировала Мудрика

В итоге Мудрик и Джонс встретились и провели время в парижском Диснейленде.

Джонс рассказала, что рада была разблокировать Михаила и они вместе провели время в Диснейленде/Фото: instagram.com/jordynjones

Справка: Джордин Джонс — популярная американская танцовщица, певица, актриса и инфлюенсер. Прославилась в Интернете благодаря своим каверам, которые набирали миллионы просмотров в YouTube, а также участием в различных шоу. В Instagram на нее подписано свыше 9 млн человек.

Напомним, Мудрик отстранен от футбола из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с футболистом, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.