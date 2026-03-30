Снималась голой и в кокошнике, потеряла мужа: что известно о новом почетном консуле Украины в Доминикане

Эта должность не предусматривает зарплаты и статуса госслужащего

Недавно, 21 марта, был открыт офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала Виктория Якимова, ранее занимавшаяся моделингом в Доминикане.

Это вызвало удивление среди украинцев, потому что обычно на должность почетного консула назначают влиятельного человека, имеющего ресурсы и связи. Якимова уже прокомментировала свое назначение.

Как Якимова прокомментировала свое назначение

Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти, — написала она в Facebook

Якимова добавила, что с началом полномасштабной войны многие украинцы сменили свою профессию, став на защиту государства или помогая по мере своих возможностей.

К сожалению, мой муж, с которым мы прожили более 13 лет в браке, поддерживавший меня все это время и первым поверивший в меня, не дожил до дня официального открытия Почетного консульства. Также хочу отметить, что я не являюсь членом ни одной политической партии, — пишет почетный консул

Что известно о Виктории Якимовой

На ее профиле в Facebook указано, что Якимова из Одессы проживает в городе Ла Романа (Доминиканская Республика). Училась в Одесском государственном экономическом университете. Кроме должности почетного консула, женщина работает в компании v-tersolutions, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний.

В ходе работы в моделинге Виктория Якимова публиковала достаточно откровенные фото. Кроме того, в 2022 году она опубликовала несколько снимков в русском кокошнике. Также в марте 2023 г. будущий украинский почетный консул рассуждала, в частности, и о минусах закрытия офиса Google в России.

Что такое почетный консул и какие у него обязанности

Это — официальный представитель иностранного государства (нештатный консул), который обычно является гражданином страны пребывания, а не назначившего его государства. Преимущественно он занимается развитием экономических, культурных и научных связей и защитой интересов граждан. Почетный консул исполняет обязанности бесплатно и не находится на государственной службе государства, которое представляет.

В то же время, консул (штатный) является профессиональным дипломатом и госслужащим. Он получает зарплату.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом скандальном назначении в дипломатической сфере. Сексолог, бывшая посол Украины Олеся Илащук попала в скандал в Болгарии.