Снималась голой и в кокошнике, потеряла мужа: что известно о новом почетном консуле Украины в Доминикане
Эта должность не предусматривает зарплаты и статуса госслужащего
Недавно, 21 марта, был открыт офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала Виктория Якимова, ранее занимавшаяся моделингом в Доминикане.
Это вызвало удивление среди украинцев, потому что обычно на должность почетного консула назначают влиятельного человека, имеющего ресурсы и связи. Якимова уже прокомментировала свое назначение.
Как Якимова прокомментировала свое назначение
Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти, — написала она в Facebook
Якимова добавила, что с началом полномасштабной войны многие украинцы сменили свою профессию, став на защиту государства или помогая по мере своих возможностей.
К сожалению, мой муж, с которым мы прожили более 13 лет в браке, поддерживавший меня все это время и первым поверивший в меня, не дожил до дня официального открытия Почетного консульства. Также хочу отметить, что я не являюсь членом ни одной политической партии, — пишет почетный консул
Что известно о Виктории Якимовой
На ее профиле в Facebook указано, что Якимова из Одессы проживает в городе Ла Романа (Доминиканская Республика). Училась в Одесском государственном экономическом университете. Кроме должности почетного консула, женщина работает в компании v-tersolutions, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний.
В ходе работы в моделинге Виктория Якимова публиковала достаточно откровенные фото. Кроме того, в 2022 году она опубликовала несколько снимков в русском кокошнике. Также в марте 2023 г. будущий украинский почетный консул рассуждала, в частности, и о минусах закрытия офиса Google в России.
Что такое почетный консул и какие у него обязанности
Это — официальный представитель иностранного государства (нештатный консул), который обычно является гражданином страны пребывания, а не назначившего его государства. Преимущественно он занимается развитием экономических, культурных и научных связей и защитой интересов граждан. Почетный консул исполняет обязанности бесплатно и не находится на государственной службе государства, которое представляет.
В то же время, консул (штатный) является профессиональным дипломатом и госслужащим. Он получает зарплату.
