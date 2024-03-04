Укр

Кто ваш ангел-хранитель: узнайте его имя, пол, возраст и характер

Автор
Анастасия Джабер Анастасия Джабер
Дата публикации
Читати українською
Автор
643
Ангелы-хранители – это бестелесные существа, оберегающие людей на протяжении жизни (фото создано с помощью ИИ) Новость обновлена 04 марта 2024, 12:11
Ангелы-хранители – это бестелесные существа, оберегающие людей на протяжении жизни (фото создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Рассчитайте "ангельское число" и узнайте характер вашего небесного защитника

В православном христианстве вера в ангелов-хранителей глубоко укоренилась. Эти бестелесные существа, по преданию, оберегают человека на протяжении жизни, наставляя на истинный путь и защищая от несчастий.

Согласно церковным текстам, у ангелов нет имен, ведь они не люди, а бестелесные сущности. Их отождествляют с безымянными духовными защитниками, данными человеку при крещении, информирует портал greenpost.

Как определить имя святого покровителя

  • По церковному календарю – найдите святого, чей день памяти совпадает с днем рождения или крещения.
  • По дате рождения некоторые источники предлагают таблицы соответствия дат рождения и святых.

Возраст ангела-хранителя

Возраст небесного защитника можно вычислить, прибавив ко дню рождения число 4. Например, если вы родились 5 числа, вашему ангелу 9 лет. Этот возраст не меняется в течение жизни.

Пол ангела-хранителя

Кроме даты рождения, существует и другой метод познания ангела-хранителя — расчет "ангеловского числа". Этот метод основан на сумме цифр даты рождения, доведенной до однозначного числа. К примеру, 17.09.1968 = 41 = 5.

  • Парное число – хранитель мужского пола.
  • Нечетное число – хранитель женского пола.

Характер ангела-хранителя: раскрытие тайны "ангеловского числа"

Определите также "ангельское число", добавив все цифры даты рождения в однозначное число. К примеру, 21.08.2001 = 14 = 5 .

Число 1. Святые ангелы:

  • "Янгольское число" — 1.
  • Самые сильные и преданные защитники.
  • Не нуждаются в постоянных молитвах, всегда знают, как помочь.
  • Излучают покой и вечное блаженство.

Число 2. Ангелы света:

  • "Янгольское число" — 2.
  • Всегда рядом со своими подопечными.
  • Подают знаки через сны, зеркала и другие символы.
  • Оберегают от опасностей и направляют на путь истины.
  • Наполняют жизнь светом, радостью и оптимизмом.

Число 3. Ангелы воздуха:

  • "Янгольское число" — 3.
  • Легкие и переменчивые, как ветер.
  • Нуждаются в постоянной связи со своими подопечными.
  • Вдохновляют на творчество и новые идеи.
  • Помогают изменять жизнь к лучшему.

Число 4. Ангелы мудрости:

  • "Янгольское число" — 4.
  • Дарят своим подопечным разум, здравомыслие и знание.
  • Помогают в обучении и достижении успеха.
  • Направляют на путь самопознания и духовного развития.
  • Открывают тайны мироздания.

Число 5. Ангелы металла:

  • "Янгольское число" — 5.
  • Дарят храбрость, силу и долголетие.
  • Оберегают от врагов и опасностей.
  • Помогают в преодолении затруднений.
  • Учат стойкости и несокрушимости.

Число 6. Ангелы радуги:

  • "Янгольское число" — 6.
  • Вдохновляют творческих людей на новые шедевры.
  • Дарят оригинальное мышление и нестандартный подход к жизни.
  • Наполняют жизнь красотой и гармонией.
  • Помогают найти себя и свое место в мире.

Число 7. Ангелы энергии:

  • "Янгольское число" — 7.
  • Предупреждают об опасностях во снах и других знаках.
  • Учат жить осознанно и беречь свою энергию.
  • Помогают в достижении целей и реализации желаний.
  • Наполняют жизнь силой и драйвом.

Число 8. Ангелы семьи:

  • "Янгольское число" — 8.
  • Духи умерших близких, оберегающих свою семью.
  • Укрепляются, когда чтят их память.
  • Помогают в семейных делах и воспитании детей.
  • Сохраняют любовь, единение и понимание в семье.

Число 9. Ангелы тепла:

  • "Янгольское число" — 9.
  • Сохраняют душевное равновесие и гармонию.
  • Появляются в образе животных или умерших близких.
  • Дарят душевное спокойствие, утешение и поддержку.
  • Помогают в преодолении эмоциональных затруднений.

Помните:

  • Вера в ангела-хранителя – это личный и духовный вопрос.
  • Не существует единственного "правильного" способа определить характеристики вашего небесного защитника.
  • Самое главное – это искренняя вера, молитва и благодарность за помощь и покровительство.

Важно:

  • Информация в статье не является догмой, а лишь описывает разные распространенные методы определения характеристик ангела-хранителя.
  • Эти методы не имеют научного подтверждения и основаны на нумерологии и народных верованиях.

"Телеграф" ранее опубликовал материалы о тибетском тесте на 3 вопроса. Кроме этого вам может понравиться тест, который раскроет ваш настоящий психологический возраст.

Теги:
#Эзотерика #Ангел #Ангел-хранитель #Захист #эзотерика-Телеграф