Какое будущее готовит вам судьба: выберите свечу и узнайте

Выберите свечу по цвету – и узнайте, что ждет вас

Все мы хотим знать, что ждет нас в будущем. Осуществятся ли наши мечты? Будем ли счастливы в любви? Достигнем ли успеха в карьере? На эти вопросы могут ответить разнообразные гадания.

Если вы готовы узнать, что вам готовит ближайшее будущее от таролога Алехандро, выберите свечу и прочтите ее значение. Возможно, вы узнаете что-нибудь новое и полезное для себя!

Итак, задумайтесь над своим будущим и выберите свечу, которая вам больше нравится.

Красная свеча

Если вы выбрали красную свечу, это означает, что в делах любви ожидаются положительные изменения. Для женщин — это может быть дорогой подарок, связанный с ребенком, или предложение женитьбы. Однако придется расстаться с чем-то старым, преодолеть сомнения и тревогу. Высшие силы советуют ценить то, что имеете сейчас.

Черная свеча

Если вы выбрали черную свечу, то у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем — травмы, операции, обследования. Возможно, вы слишком переживаете из-за работы, которая приносит боль, а не радость. Нужно обратить внимание на эндокринную систему и больше заботиться о себе. Высшие силы советуют беречь свое здоровье.

Зеленая свеча

Зеленая свеча предвещает изменения в карьере и отношениях с людьми. Вероятно, вы получите новую должность или повышение, начнете собственное дело. Однако возможны конфликты с коллегами или друзьями. Совет от высших сил — не обращать внимание на чужие мнения, идти своим путем и развиваться.

Итак, каждая свеча повествует об особенностях вашего будущего. Однако все зависит от вас, как вы будете действовать и принимать решения. Слушайте подсказки высших сил, цените то, что есть сейчас, и двигайтесь вперед. И тогда будущее будет светлым!

Полное видео от @alehandro_tarot_ukraine

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