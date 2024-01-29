Почему кот приходит в дом и почему его нельзя проганять: значение приметы

Мы подскажем, чего ждать, если кошка пришла в дом.

С давних времен кошки считались священными животными. Они были олицетворением мудрости, удачи и изобилия. Поэтому появление кошки в доме считалось хорошим знаком.

Согласно народным поверьям, сама пришедшая в дом кошка приносит с собой удачу, счастье и благополучие. Она защищает семью от злых духов и отрицательных энергий. Об этом пишет Главред.

Вот несколько трактовок того, что значит, если кошка пришла в дом:

Если кошка пришла в дом в начале года, значит, весь год будет удачным и успешным.

Если кошка пришла в дом зимой, это значит, что у семьи будет достаток и благополучие.

Если кошка пришла в дом летом, значит, в семье будет мир и согласие.

Если кошка пришла в дом осенью, это значит, что у семьи будет здоровье и долголетие.

Кроме того, считается, что пришедшая в дом кошка может быть душой умершего родственника или пришедшего друга, чтобы защитить и благословить семью.

Почему категорически запрещено прогонять пришедшую в дом кошку?

Прогонять кошку, пришедшую в дом, считается очень плохим знаком. Считается, что это может привести к несчастью и беде.

Если вы увидели, что к вашему дому пришла кошка, не прогоняйте ее. Накормите ее, напоите и дайте ей уютное место, чтобы она могла отдохнуть. Кошка обязательно принесет вам удачу и счастье.

Если кошка пришла в ваш дом, не прогоняйте ее. Накормите ее, напоите и дайте ей уютное место, чтобы она могла отдохнуть. Кошка обязательно принесет вам удачу и счастье.

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