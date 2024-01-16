Чехлы снимать не придется: как убрать запах затхлости с дивана за 2 минуты

Мы подскажем, как нейтрализовать запах затхлости из дивана.

Диван – это центр любого дома. Здесь мы проводим много времени, отдыхая, смотря телевизор или встречая гостей. Поэтому важно, чтобы диван был чистым и свежим.

Об этом пишет УНИАН.

Однако, даже при регулярной уборке, диван может приобрести неприятный запах затхлости. Это может быть связано с несколькими причинами:

Наличие сырости в помещении. Влага представляет собой идеальную среду для размножения бактерий и грибков, которые и являются источником неприятного запаха.

Недостаточная вентиляция помещения. Если в помещении нет нормальной вентиляции, то влага не улетучивается, а накапливается, что также приводит к появлению затхлого запаха.

Неправильный уход за диваном. Если вы не вовремя чистите диван, то на его обивке могут скапливаться пыль, грязь и микроорганизмы, которые также могут являться источником неприятного запаха.

Если вы заметили, что ваш диван стал пахнуть затхлостью, то не стоит сразу снимать чехлы и везти его в химчистку. Есть несколько способов, как убрать запах затхлости из дивана в домашних условиях в считанные минуты.

Способ 1: перекись водорода

Перекись водорода – это мощный антисептик, который поможет вам быстро и эффективно избавиться от запаха затхлости.

Для этого вам понадобится:

1 бутылка перекиси водорода (3%)

Спрей-бутылочка

Микроволновая печь

Налейте перекись водорода в стакан и подогрейте его в микроволновке в течение 30 секунд. Перелейте перекись водорода в спрей-бутылочку. Разбрызгайте перекись водорода на все поверхности дивана, включая швы и складочки. Оставьте перекись водорода на диване на 15 минут. Тщательно пропыленосый диван.

Способ 2: сода

Сода – это еще одно эффективное средство для борьбы с запахом затхлости.

Для этого вам понадобится:

1 стакан соды

1 стакан воды

Смешайте соду с водой до образования густой кашицы. Нанесите кашицу на все поверхности дивана, включая швы и складочки. Оставьте кашицу на диване на 2 часа. Тщательно пропыленосый диван.

Способ 3: уксус

Уксус – это еще один проверенный способ избавиться от запаха затхлости.

Для этого вам понадобится:

1 стакан уксуса

1 стакан воды

Смешайте уксус с водой в равных пропорциях. Налейте раствор в пульверизатор. Разбрызгайте раствор на все поверхности дивана, включая швы и складочки. Оставьте раствор на диване на 30 минут. Тщательно пропыленосый диван.

Совет: для усиления эффекта вы можете добавить в раствор несколько эфирных масел, например лавандового или лимонного.

Какой способ выбрать зависит от ваших предпочтений. Если вы боитесь, что перекись водорода или уксус могут повредить обивку дивана, лучше использовать соду.

А для того, чтобы в будущем избежать появления запаха затхлости, следуйте следующим рекомендациям:

Регулярно проветривайте помещение, где находится диван.

Не допускайте влажности в помещении.

Регулярно чистите диван, используя специальные средства.

Благодаря этим простым советам вы сможете сберечь ваш диван чистым и свежим надолго.

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