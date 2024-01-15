Будет как новый: как постирать пуховик

Мы подскажем, как правильно стирать пуховик

Пуховик — это практичная и теплая одежда, которая идеально подходит для холодной погоды. Однако, чтобы пуховик прослужил вам долго, его нужно правильно стирать.

Выстирать пуховик в домашних условиях не так просто, как может показаться. Если вы не будете соблюдать правила, пуховик может потерять свою форму, а пух может собраться в комки.

Вот несколько советов, которые помогут вам постирать пуховик без проблем:

1. Подготовьте пуховик

Прежде чем стирать пуховик, его нужно подготовить. Сделайте это заранее, чтобы пуховик успел высохнуть до следующего использования.

Выпустите пух из капюшона и рукавов.

Распылить на пуховик специальное средство для стирки пуховых изделий. Это поможет удалить грязь и пыль и предотвратить скопление пуха.

2. Выберите правильный режим стирки

Для стирки пуховика используйте щадящий режим стирки при температуре не выше 30 градусов. Также используйте приложение без отжима.

3. Добавьте специальные мячики

Чтобы пуховик не потерял свою форму, добавьте в стиральную машину специальные мячики для стирки пуховых изделий. Эти мячики помогут распределить пух умеренно по всей поверхности пуховика.

4. Не используйте сушилку

Пуховик нельзя сушить в сушильной машине. Сушить пуховик нужно естественным путём, развесив его на плечиках.

5. Распушите пух

После того, как пуховик высохнет, разрыхните пух руками. Это поможет равномерно распределить пух по всей поверхности пуховика.

Чтобы пуховик не потерял свою форму и не смялся, храните его в специальном чехле.

Следуя этим советам, вы сможете легко и правильно постирать пуховик и продлить срок его службы.

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