Увидит нашу победы до своей смерти: мольфар раскрыл, о чем врет диктатор путин

Этот человек — дьявол, справедливо заявил Макс Гордеев

В ближайшее время в россии пройдут выборы нового президента. Также на фоне слухов о смерти российского диктатора владимира путина эксперты уже говорят о его преемнике. Но пока у самого лидера кремля другие планы.

В эфире программы "Ранок у великому місті" экстрасенс и мольфар Макс Гордеев поделился своим мнением о том, будет ли путин просить о перемирии накануне предстоящих выборов в стране. По словам ясновидящего, такой расклад маловероятен, ведь этот человек — дьявол.

"Не будет никакого перемирия, даже если он предложит — наши не согласятся. Более того, он должен увидеть нашу победу до своей смерти. Это кармически должно случиться. Или же покончит с собой. Но мне кажется, что путин просто исчезнет доживать свое время. Он знает, что готовится мятеж, и боится этого сильно. К примеру, убрал пригожина", — заявил Гордеев.

Ранее мольфар отметил, что на самом деле стало с евгением пригожиным в самолете. Он выразил сомнение, что гибель главы ЧВК "Вагнер" произошла из-за авиакатастрофы, и предположил, что тело пригожина могли оставить на месте падения самолета среди обломков.