Пройдите простой тест и узнайте, что-то новое о себе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего
Камни — удивительные творения природы. По выбранному вами камню можно многое узнать и не только о характере. Давайте попробуем, и пройдем этот простой тест по картинке.
Взгляните на шесть камней, которые вы видите на картинке. Не задумываясь долго, выберите тот, который вам понравился больше всего.
Посмотрите на картинку и выберите тот камень, которая притягивает вас больше всего:
Результаты теста:
- 1 — Опалит.
Вы хотите свободы в жизни от шума и суеты. Вы чувствуете необходимость отключится и найти мир, где ваши чувства и мысли становятся высшими.
- 2- Малахит.
Показывает, что изменения жизни на горизонте для вас. Многие изменения будут носить духовный характер. У вас также могут быть изменения в своей любовной жизни.
- 3 — Солнечный камень.
Если вы выбрали этот камень, то вы оптимист. Будущее для вас яркое. Не теряйте солнечный настрой!
- 4 — Обсидиан из красного дерева.
Если вы выбрали этот камень, ваше подсознание пытается сказать, что пришло время вырваться от старых привычек и создать новую жизнь. Помните, как вам повезло, и не позволяйте ревности проникать в ваш разум.
- 5 — Говлит.
Если вас привлекает этот камень, держите свой ум открытым для сообщений с "другого мира". Эти сообщения могут быть от умерших родственников и близких. Храните журнал сновидений и будьте в курсе.
- 6 — Далматинская яшма.
Этот камень указывает на то, что вы любитель веселья. Ищите новые приключения и заводите новых друзей. Веселье изменит ваш мир к лучшему.
Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.