Пройдите простой тест и узнайте, что-то новое о себе

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Камни — удивительные творения природы. По выбранному вами камню можно многое узнать и не только о характере. Давайте попробуем, и пройдем этот простой тест по картинке.

Взгляните на шесть камней, которые вы видите на картинке. Не задумываясь долго, выберите тот, который вам понравился больше всего.

Посмотрите на картинку и выберите тот камень, которая притягивает вас больше всего:

Результаты теста:

1 — Опалит.

Вы хотите свободы в жизни от шума и суеты. Вы чувствуете необходимость отключится и найти мир, где ваши чувства и мысли становятся высшими.

2- Малахит.

Показывает, что изменения жизни на горизонте для вас. Многие изменения будут носить духовный характер. У вас также могут быть изменения в своей любовной жизни.

3 — Солнечный камень.

Если вы выбрали этот камень, то вы оптимист. Будущее для вас яркое. Не теряйте солнечный настрой!

4 — Обсидиан из красного дерева.

Если вы выбрали этот камень, ваше подсознание пытается сказать, что пришло время вырваться от старых привычек и создать новую жизнь. Помните, как вам повезло, и не позволяйте ревности проникать в ваш разум.

5 — Говлит.

Если вас привлекает этот камень, держите свой ум открытым для сообщений с "другого мира". Эти сообщения могут быть от умерших родственников и близких. Храните журнал сновидений и будьте в курсе.

6 — Далматинская яшма.

Этот камень указывает на то, что вы любитель веселья. Ищите новые приключения и заводите новых друзей. Веселье изменит ваш мир к лучшему.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.