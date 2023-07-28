Крым "освободили" в июне: популярный астролог оконфузился с прогнозом

Верить астроэкспертам или нет – выбор каждого

Многие астрологи, тарологи, экстрасенсы и прочие высказывают прогнозы о дальнейшем ходе российско-украинской войны. В одном из подобных предсказаний популярный астроэксперт Влад Росс ошибся, назвав возможную дату освобождения Крыма.

В феврале 2023 года Влад Росс в интервью изданию "Главред" говорил, что уже в июне этого же года аннексированный россиянами полуостров может вернуться в состав Украины. К сожалению, Крым все еще остается оккупированным.

Так, Влад Росс говорил в своем прогнозе на конец февраля 2023 года, что путин может потерять власть, а уже весной предсказывал полнейшее поражение агрессора, в июне же – возможное освобождение Крымского полуострова. С реальностью озвученные тезисы, как показало время, не совпали.

Вот лишь несколько цитат Влада Росса, озвученные им 3 февраля 2023 года:

"В натальной карте путина в феврале 2023 года Сатурн, символ ниспровержения, соединится с планетой его власти – Юпитером. Это говорит о том, что в это время будет нанесен мощнейший удар по власти хозяина кремля. По сути, февраль станет точкой отсчета падения путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана".

"Так что новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для путина. Ведь если российские войска пойдут в наступление, путин точно проиграет, россию будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то большая его часть".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Влад Росс не впервые дал ошибочный прогноз. До этого он говорил, что путин может скончаться в мае 2023 года. Однако на календаре уже июль, а диктатор жив.