Популярный астролог сильно "напутал" с датами освобождения Херсона и Крыма

Верить или нет прогнозам астроэкспертов о ходе боев — личного дело каждого

Вопрос завершения российско-украинской войны стал одним из ведущих у астрологов, тарологов и экстрасенсов. Подобные астроэксперты пытаются прогнозировать ход боев, но ошибаются, как например известный украинский астролог Влад Росс, который оконфузился прогнозом об освобождении Херсона и Крыма.

В июле прошлого года Росс говорил "Главреду", что Украина возьмет захваченный оккупантами Херсон в августе 2022 года. Тогда как наши войска зашли в город 11 ноября 2022 года.

Год назад Росс утверждал, что ВСУ освободят Херсон в августе (2022 год), будет "большая битва, как Сталинград", а о попытке россии включить город в свой состав не может быть и речи. Тогда как аннексия новых оккупированных территорий имеет место быть: 30 сентября в стране-агрессоре "провозгласили своей" в частности Херсонскую область.

Кроме того, вслед за "августовским возвращением Херсона", Росс говорил об уничтожении Крымского моста, нанесении ударов по Белгородской, Курской и других областях рф – и все это в том же месяце, августе 2022-го. Вот еще несколько громких цитат астролога из интервью, датированного июлем 2022 года:

"Только после этого россияне поймут, что войну нужно заканчивать, и с сентября они на коленях начнут просить Украину завершить войну".

"В россии в ноябре будут предлагать вернуться к границам, что были до 24 февраля".

"В конце 2022 года россияне будут бежать из Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный в сети хиромант оконфузился со своим прогнозом. Его "дата окончания войны" сильно разнится с реальностью.