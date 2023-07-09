Забудете, что такое готовка: мужчины с этими именами - непревзойденные кулинары

Эти парни готовят невероятно вкусно

Существует стереотип, что лучшие повара – это мужчины. Впрочем, это очень спорный вопрос, ведь многие к плите даже подходить бояться. Однако сегодня мы все же хотим выделить нескольких мужчин, которых можно назвать "Богами кулинарии".

Именологи отмечают, что некоторые мужские имена наделяют своих владельцев невероятными кулинарными способностями. Давайте разбираться вместе.

Александр

Александры — прекрасные кулинары. Они умеют очень вкусно готовить разнообразные блюда, и будут баловать своих спутниц и запеченной курочкой, и рыбными котлетами и сладким тирамису на десерт.

Иван

Владельцы этого имени настоящие гурманы, и если уже начинают готовить, то делают это профессионально. Особенно хорошо у Иванов получаются готовить различные десерты, такие как крем-брюле и эклеры.

Владимир

Если вы хотите попробовать самое вкусное в мире мясо — вам к Владимиру. Он мастера гриля. Сочные стейки, котлеты, шашлык — Вовы явно знают какие-то секретные рецепты, ведь это всегда очень вкусно. А какие соусы они готовят впридачу — пальчики оближешь.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!