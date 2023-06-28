"Процесс уже начался": известный астролог назвал самую мрачную дату окончания войны в Украине

В любом случае — победа за Украиной

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее обнадежил прогнозом о скором распаде россии "на запчасти", рассказал, когда же украинцы наконец смогут отпраздновать долгожданную победу над агрессором.

В интервью УНИАН, Росс отметил, что день победы Украины над россией состоится ровно в тот день, когда ликвидируют диктатора путина. Из более хороших новостей — этот процесс уже начался, и цирк пригожина тому доказательство.

"Звезды говорят, что июнь, август, сентябрь и октябрь будут благоприятными для того, чтобы все это закончить. Дальше у путина нет шансов пережить этот год… Самый мрачный мой прогноз по окончанию полномасштабной войны — конец весны-начало лета следующего года, если каким-то образом у власти будет находиться двойник диктатора" — говорит астроэксперт.

Короче говоря, война может закончиться в любой момент. А после состоится суд в Гааге, даже при условии, что путина не будет в живых. Все, кто причастен к преступлениям на территории Украины — будут наказаны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.