Увы, но не 2023: астролог назвала год полной победы Украины в войне с рф

Эзотерик отметила, что многим может не понравиться такое окончание боевых действий

Многие астрологи и таролог прогнозируют, что 2023 год для Украины станет победным в войне с россией. Однако есть и другие мнения. Они все также указывают на победу нашей страны над оккупантами, просто нужно подождать немного дольше.

Астролог Полина Павлова в Youtube-шоу "Мой мир" призналась, что раньше совсем не могла спрогнозировать будущее Украины, теперь же она видит, что, увы, но скорой победы ждать не стоит. Значительный успех принесут 2023 и начало 2024-го года, однако война на этом не закончится.

"Все же хотят знать, когда война закончится, то же главный вопрос. Я уже определилась, могу сказать. 2026 год. Закончатся напряженные периоды. Моя ставка на 2026 год – завершение", — отметила Павлова.

Вполне вероятно, что после успешных событий 2024 года возобновится переговорный процесс, а фаза активных обстрелов и острая фаза войны закончится. Однако напряжение не исчезнет до 2026 года.

"Два года будут разрабатываться документы, которые позволят жить более контролировано. Я уверена, что Украина не проиграет россии" — добавила астролог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.