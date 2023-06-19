Укр

"Очень важные события": астролог рассказала о серьезных изменениях в Украине в 2023 году

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В 2023 году будет несколько важных периодов для Украины Новость обновлена 19 июня 2023, 09:14
В 2023 году будет несколько важных периодов для Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Увы, но прогноз не совсем утешительный

Уже прошла половина 2023 года, который многие астрологи называли решающим для Украины, кроме таролога Анны Ефремовой. Астроэксперт называет переломным другой период, однако и важность этого года не опускает.

Как пишет "Главред", астролог отмечает несколько важных периодов в текущем году, один из которых кстати начнется уже 30 июня и продлиться до 17 августа. Второй же выпадает на конец года — с 16 ноября по 28 декабря.

"В этот период времени принесут движения народных массах и экологические природные катаклизмы. Движение народных масс — это, скорее всего, будет миграция, эвакуационные перемещения" — отметила Ефремова.

Также астролог добавила, что с 4 октября 2023 года и до конца года будут происходить очень важные для Украины события. При чем это могут разные сферы, а не только новости с фронта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.

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#Война #Прогноз #Астролог