"Очень важные события": астролог рассказала о серьезных изменениях в Украине в 2023 году

Увы, но прогноз не совсем утешительный

Уже прошла половина 2023 года, который многие астрологи называли решающим для Украины, кроме таролога Анны Ефремовой. Астроэксперт называет переломным другой период, однако и важность этого года не опускает.

Как пишет "Главред", астролог отмечает несколько важных периодов в текущем году, один из которых кстати начнется уже 30 июня и продлиться до 17 августа. Второй же выпадает на конец года — с 16 ноября по 28 декабря.

"В этот период времени принесут движения народных массах и экологические природные катаклизмы. Движение народных масс — это, скорее всего, будет миграция, эвакуационные перемещения" — отметила Ефремова.

Также астролог добавила, что с 4 октября 2023 года и до конца года будут происходить очень важные для Украины события. При чем это могут разные сферы, а не только новости с фронта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.