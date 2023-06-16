Астролог назвала переломный год в войне рф и Украины: "Выбора нет"

Астроэксперт отмечает, что мир ждет много горя

Казалось бы, последние два года (2022 и 2023) для украинцев, да и всего мира — самые сложные, при чем что текущий год в самом разгаре. Однако известный астролог и таролог Анна Ефремова предупреждает, что вскоре мир ждет новое горе.

Как пишет "Главред", переломным годом для Украины в войне с россией, да и для всего мира, Ефремова называет не 2023 год, как многие ее коллеги, а 2025. Увы, но будет происходить новое масштабное горе.

"Крайне переломным будет 2025 год, как в войне между Украиной и Россией, так и в мире, и в новой тенденции перелома мира. 2025 год принесет много бед миру и у нас с вами выбора нет", — говорит астролог.

Также Ефремова поделилась и прогнозом для Украины на 2023 год. Астролог отметила, что будет несколько важных периодов для нашей страны, однако они не совсем приятные.

"Первый: с 30 июня по 17 августа. Второй: с 16 ноября по 28 декабря. В этот период времени принесут движения народных массах и экологические природные катаклизмы. Движение народных масс — это, скорее всего, будет миграция, эвакуационные перемещения" — добавила таролог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.