Не 2023 год: таролог назвала дату перелома в войне между рф и Украиной

Анна Ефремова заявила, что в конце июня грядет важный этап, не исключены экологические катаклизмы

Вопрос о том, когда закончится российско-украинская война, остается в топе прогнозов астрологов и тарологов. Точную дату не может знать никто, тем не менее, таролог Анна Ефремова заявила о переломном годе для боевых действий, и речь не о 2023-м.

Как пишет "Главред", Ефремова предупреждает о нескольких важных периодах, один из которых, по ее словам, начнется уже в конце этого месяца.

Так, Ефремова заявляет, что в будущем масштабное горе ожидает весь мир, а не только Украину. Первый важный период, согласно ее прогнозу, начнется 30 июня и продолжится до 17 августа 2023 года, второй – 16 ноября – 28 декабря. В это время, говорит таролог, возможны природные катаклизмы и активизация движения народных масс — эвакуация и миграция. Серьезные изменения в ходе войны, а также в сферах политики и здравоохранения, добавляет Ефремова, могут произойти с 4 октября этого года.

"Крайне переломным будет 2025 год как в войне между Украиной и россией, так и в мире, и в новой тенденции перелома мира. 2025 год принесет много бед миру, и у нас с вами выбора нет", — заявила Ефремова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астрологи спрогнозировали успех украинскому контрнаступлению. Сухановы предупредили, что страну-агрессор ожидает неблагоприятный астрологический период.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.