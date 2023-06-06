Астролог рассказал, как ситуация в Белгороде повлияет на весь фронт: "Дорога на Москву будет открыта"

Астроэксперт отметил, что российский диктатор будет бессилен

Последние события, которые происходят на территории Белгородской области, могут дать значительное послабление российской армии, а также поможет воинам ВСУ провести успешные операции по деоккупации захваченных россией территорий, предсказывает астролог Влад Росс.

Об этом астроэксперт рассказал в интервью "Главреду". Росс отмечает, что "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода россии" не собираются останавливаться на одной области, и будут делать все, чтобы свалить путинскую власть.

Итого, РДК и ЛСР добьются того, что в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях будет введено военное положение, хотя российский диктатор и будет максимально откладывать это. Однако и это еще не самое худшее, что ожидает путина.

"Путин будет вынужден раздать оружие российским гражданам, после чего в россии попросту может начаться гражданская война. При этом РДК и ЛСР и дальше будут продвигаться по территории рф. В конечном итоге РДК сможет даже захватить ядерное оружие… путин будет бессилен", – рассказал Влад Росс.

Все эти события приведут к перелому в войне, при чем российской армии теперь придется думать, как защитить свою столицу, ведь перед российскими ополченцами дорога на Москву будет открыта.

"К РДК много кто примкнет, к нему могут присоединиться другие армии, в том числе даже армия Пригожина. И все они могут пойти брать Рублевку", – добавил Влад Росс.

Ранее украинский астролог рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии. Также Влад Росс рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.

Помимо этого, Росс поделился, кто может предать и убить президента россии владимира путина. По словам астроэксперта, это может быть человек из близкого окружения российского диктатора. Также экстрасенс Максим Гордеев заявил, что путин работает с магическими ритуалами.