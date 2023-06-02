Астролог рассказал, как полнолуние в июне изменит ситуацию на фронте: "путин даже не догадывался"

Лето — отличный период, чтобы вытеснять оккупантов с украинских территорий.

Известный астролог Влад Росс, который ранее поделился прогнозом на июнь 2023 года, рассказал, какие сюрпризы украинцам принесет полнолуние 4 июня, особенно на фронте. Как отметил астроэксперт, этот период станет кульминацией определенных событий.

В интервью "Главреду" астролог рассказал, что полнолуние может стать началом грандиозного контрнаступления украинской армии. Более того, могут быть также "сюрпризы" и для россиян, которые живут в приграничных с Украиной областях.

"Перед полнолунием в королевском, 7-ом, градусе Льва, сложится наиболее благоприятное время для украинской армии, чтобы начать полномасштабный прорыв на фронте, оттесняя врага", — рассказал астролог.

Также Росс отметил, что в приграничных с Украиной областях (в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях) может быть даже введено военное положение.

"Когда Путин начинал "СВО", он даже не догадывался, что война перейдет на территорию россии, а случиться это может как раз в июне", — добавил астролог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог спрогнозировала возвращение городов, оккупированных россией. Ангелина Вакулина назвала населенные пункты, которые могут быть освобождены в ближайшее время.