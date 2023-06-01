Известная ведьма обнадежила прогнозом на июнь 2023 года: "В россии будет полный блэкаут"

Предсказание Марии достаточно обнадеживающее

Известная украинская ведьма-некромант Мария Тихая, которая ранее назвала самые опасные дни для украинцев в июне 2023 года, поделилась еще одним прогнозом, более позитивным, если учитывать сложившиеся обстоятельства.

В интервью unian, Тихая отметила, что вскоре жители российской федерации смогут на себе прочувствовать часть того, чем жили украинцы последние полтора года. К примеру, как это жить с длительными отключениями света.

"Хочу порадовать всех читателей: в россии будет полный блэкаут. Они начинают на себе чувствовать то, что из-за них чувствовали мы. Впоследствии их ждет развал. Особенно опасный период для этой страны — конец июня-начало июля" — рассказала некромант.

Также Мария добавила, что состояние российского диктатора путина также постепенно ухудшается. И помогают ему в этом успехи украинской армии на фронте.

"У него много страхов, в его голове полный хаос из-за того, что он теряет территории, его армия отступает на некоторых направлениях. То есть диктатор понимает, что он проигрывает в войне, поэтому его состояние ухудшается" — добавила Тихая.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины. Также он рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.