Прорыв к Крыму и не только: известный астролог озвучил прогноз для Украины на июнь

Астролог Влад Росс назвал поворотные моменты в войне, которые могут произойти в начале лета

Известный астролог Влад Росс, который ранее высказался о судьбе российского министра обороны Сергея Шойгу, сделал прогноз для Украины на июнь 2023 года. Астроэксперт не исключает возможного прорыва к Крымскому полуострову.

По словам Росса, наиболее напряженных событий на фронте следует ожидать в конце месяца. Об этом он сказал в комментарии "Главреду".

Как отмечает астролог, в конце июня движения планеты сюрпризов Урана и планеты войны Марса может говорить о масштабных событиях, в том числе неожиданных происшествия на фронте. Не исключено, что "горячо" будет на территории страны-агрессора.

"Ситуация на фронте начала меняться с конца мая, и все эти неожиданные события могут развиться в конце июня. Прежде всего, неспокойно будет во многих приграничных областях россии", — заявил Росс.

Кроме того, согласно его прогнозу, обострение обстановки возможно вблизи полнолуния 5 июня. Опять же, речь идет о россиянах.

"В Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях может быть введено военное положение. Когда путин начинал "СВО", он даже не догадывался, что война перейдет на территорию россии, а произойти это может как раз в июне", — говорится в прогнозе астролога.

Росс рассказал и о возможных успехах ВСУ. Наиболее вероятны поворотные события, по словам астроэксперта, в последних числах первого летнего месяца.

"На фронте точно произойдет что-то неожиданное в 20-х числах июня, предполагаю, что это будет прорыв в Крым", — озвучил прогноз Росс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог спрогнозировала возвращение городов, оккупированных россией. Ангелина Вакулина назвала населенные пункты, которые могут быть освобождены в ближайшее время.

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