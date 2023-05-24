Известный украинский астролог рассказал, что ждет Украину летом 2023

Астроэксперт отмечает, что летом будет Черное море.

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее о вариантах прекращения войны, поделился еще одним прогнозом — на лето 2023 года. Отметим, что новости достаточно утешительные, и даже можно сказать радостные, если все сбудется.

В интервью unian Влад Росс заявил, что летом 2023 года Украину ждет Черное море, а это значит, что произойдет прорыв российского фронта и вхождение на временно оккупированный полуостров Крым. Положение звезд и планет располагают к этому.

"На небе будет королевская комбинация — планета Марс, связанная с войной, будет находиться во знаке Льва. Поэтому ВСУ прорвут российский фронт, будет обрушение армии страны-агрессора" — отмечает Росс.

Также астролог добавил, что уже началась активная подготовка к контрнаступлению ВСУ: "взят в клещи" Бахмут, а на нефтебазах в рф происходят взрывы и так далее. Однако самая активная фаза начнется с 1 июня.

"В начале лета будет подрыв Крымского моста и наше вхождение на полуостров. Мы дойдем до Евпотории и Феодосии. С Ялтой придется немного подождать" — подытожил Росс.

Ранее украинский астролог Влад Росс рассказал, что в настоящее время украинские Вооруженные силы ищут уязвимые места у противника. По его словам, в ближайшее время "ощутимо запахнет разгромом" россии.