"Идет модель Израиля": экстрасенс назвал год, когда закончится полномасштабная война в Украине

Астроэксперт не уверен, что конец войны будет в 2023 году

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий, который ранее спрогнозировал, когда умрет президент страны-агрессорши, поделился неоднозначным прогнозом по поводу окончания войны в Украине.

В интервью unian, Шептицкий отметил, что вполне вероятно, что в течение 2023 года украинские бойцы смогут вытеснить оккупантов с южных областей и продолжат активно освобождать Крым и Донбасс, чтобы выйти к границам 1991 года. Однако на этом война не закончится.

"Покоя в Украине не будет до 2027 года. Это не значит, что будут активные боевые действия, однако по энергиям идет модель Израиля — тихо, тихо, тихо, а потом обстрел. Имея такую соседку, как россия, мы не можем быть уверенными в том, что нас никто не тронет" — прогнозирует экстрасенс.

Ранее Макс Гордеев рассказал, какие события будут происходить на фронте в ближайшее время. По его прогнозам, украинская армия будет активно освобождать территории. Также экстрасенс рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин. По словам Гордеева, путин работает с магией.