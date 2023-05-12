Известный экстрасенс обнадежил прогнозом на лето 2023: "россия будет стоять на коленях"

Летом будет очень много изменений на фронте, отмечает астроэксперт.

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев, который ранее рассказал, когда умрет кровавый диктатор владимир путин, поделился новым, достаточно оптимистичным прогнозом на лето 2023. Он отмечает, что бойцы ВСУ за этот период принесут украинцам очень много новостей, и все они будут об освобождении оккупированных территорий.

В интервью unian, Гордеев рассказал, что летом на фронте будет очень много различных военных операций. Наши бойцы будут уверенно идти вперед и активно освобождать все захваченные россиянами территории.

"Вскоре оккупанты будут бежать из Украины" — отмечает экстрасенс.

Также Гордеев рассказал и о судьбе страны-агрессора. Таролог видит, что ситуация там критическая как в экономическом, так и физическом и психо-эмоциональном плане.

"Хочу заверить всех, что "корона" россии падает. Этот процесс вызовет сбой у россиян. Всю жизнь они верили в своих царей и были уверены, что у них могущественное государство, поэтому сейчас им трудно осознать, что это не так. Украина поставит на колени россию" — подчеркнул экстрасенс.

Ранее известный астролог Влад Росс дал прогноз относительно смерти президента страны-агрессорши владимира путина. По его словам, кровавый диктатор может умереть в ближайшее время, так как Черная Луна находится в его доме смерти.

Ранее украинский экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, продолжится ли война в Украине в 2024 году. Она считает, что есть три варианта развития событий.