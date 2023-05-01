"Как такое можно упустить?": известный астролог рассказал, будет ли удар по Москве 9 мая

Астроэскперт отмечает, что москвичам будет "неспокойно"

После того как соучредитель monobank Владимир Яценко пообещал 20 миллионов гривен тому, кто приземлит дрон на Красной площади 9 мая, в россии началась паника. И не спроста, ведь Кремль реально может быть атакован, прогнозирует известный астролог Влад Росс.

В интервью ТСН.ua, он отметил, что вероятность того, что украинский БПЛА "посетит" парад на Красной площади в столице страны-террориста, очень высокая. Более того, ожидается "нашествие дронов".

"Находящиеся там цели можно уничтожать. Как такое можно упустить? Поэтому мы можем увидеть нашествие дронов. Хотя сам парад путин может отменить за несколько часов до начала", — считает астролог.

В принципе, Росс отмечает, что в мае неподалеку от Москвы будет очень неспокойно. А все из-за прилетов дронов и подрывов военных объектов, что очень напугает и приструнит оккупантов.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.