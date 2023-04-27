"Запах войны" будет еще долго преследовать": ясновидящий назвал дату, когда Украина выйдет на границы 1991 года

Астроэксперт отмечает, что вопрос с Крымом будет самым длительным

Известный ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович, который ранее рассказывал чем нас будет удивлять весна и лето 2023 года, поделился новым прогнозом. В этот раз он рассказал, когда остановятся военные действия в нашей стране, а также когда ВСУ выйдут на границы 1991 года.

В комментарии каналу "Мій світ" ясновидец отметил, что вполне возможно, что активная фаза боевых действий закончится уже в этом году, А вот выход на границы 1991 года затянется еще на год как минимум, и все это из-за Крыма.

"Я бы сказал так, что остановка боевых действий в 2023 году будет, но выход на границу 1991 года – нет. Основной вопрос будет к Крыму" — рассказал Шатилович.

Также он добавил, что вопрос с Крымом будет достаточно длительным. Более того, возвращать оккупированный полуостров нужно не военным образом, а надо будет договариваться.

Помимо этого, экстрасенс предупредил, что "запах войны" в Украине будет "стоять" еще до 2026 года. Периодически на некоторых территориях могут появляться конфликты.

"А с 2026 года Украина перевернет эту страницу", — подытожил Шатилович.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий предрек быструю победу Украины в войне с россией при условии, что украинцы наконец-то избавятся от влияния УПЦ МП. Также астроэксперт заявил, что в 2023 году есть вероятность отмены военного положения в стране.