"Запускается рулетка событий": известный таролог рассказала, что ожидает Украину в мае

Хомутовская озвучила свой прогноз на ближайший месяц

Известный таролог Людмила Хомутовская, которая ранее озвучила свою версию завершения российско-украинской войны, сделала прогноз для Украины на май 2023 года. По ее словам, месяц будет насыщенным на события, но легким его не назовешь.

Об этом она рассказала в интервью ТСН. В частности, Хомутовская сделала заявление касательно ожидаемого контрнаступления.

Так, таролог отмечает, что в мае Украина получит всю необходимую помощь, которую долго ждала. Более того, Хомутовская заявляет, что украинское наступление, о котором много говорится, может начаться именно в мае.

"Будет очень много событий, разных политических решений, запускается будто рулетка в Украине — каждый день новые события. Однозначно начнется наше наступление", — говорится в прогнозе таролога.

Кроме того, таролог не исключает возвращения оккупированных территорий. Тем не менее, Хомутовская прогнозирует и более активные действия со стороны врага, по ее словам, возможны российские обстрелы.

Хомутовская добавляет, что есть плохие новости для украинцев. В ее прогнозе говорится, что в мае возможны природные катаклизмы в Украине, а именно землетрясения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог Катерина Соловьева спрогнозировала освобождение захваченным территорий. По ее словам, Украина вернется к границам 1991 года.

*Помните, что тарология, астрология, экстрасенсорика официально не являются науками. Предсказания не стоит воспринимать с 100-процентной вероятностью.