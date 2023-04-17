Вернет ли Украина все оккупированные территории: астролог озвучила прогноз

По словам астролога, после солнечного затмения для Украины начнется важный этап

Астролог Катерина Соловьева в своем прогнозе заявила, что Украина точно вернет все захваченные российскими оккупантами территории. В их числе и аннексированный полуостров Крым, вопрос освобождение которого не уходит с информповестки дня.

Астролог пишет в Facebook, что для Украины начнется важный этап после солнечного затмения. Тема оккупированных территорий будет в центре внимания.

Так, планета коммуникаций Меркурий 21 апреля перейдет в ретроградную фазу. В подобном движении она пребывала в январе этого года, который Соловьева называет "периодом грандиозных дипломатических побед Украины". В частности, Украине удалось договориться о внушительных пакетах военной помощи.

Как говорится в прогнозе, в секторе украинского радикса Меркурий отвечает за переговоры и коммуникации. В связи с ретрофазой планетой некоторые тенденции могут повториться. По словам астролога, снова зазвучат призывы отдать часть наших территорий в обмен на мир. Это может продлиться до конца мая.

"31 мая Меркурий выйдет из своей ретро петли и практически сразу уже в директном движении зайдёт в поле гороскопа Украины, отвечающее за наши территории. Могу предположить, что принятые по результатам переговоров решения станут фундаментом для освобождения наших территорий от российской оккупации", — подчеркнула Соловьева.

Вернет ли Украина все оккупированные территории? Астролог дает положительный ответ. И именно вышеупомянутый период, по ее мнению, дает основания ожидать продуманных, взвешенных и выгодных для нашей страны результатов ретроградного Меркурия.

"Принципиальный вопрос о нашей государственной границе уже принят нашими партнёрами: Украина вернёт себе все земли в международно-признанных кордонах по состоянию на 1991 год, поэтому в этом отношении никаких сюрпризов не стоит ожидать. Единственное, о чём может идти речь, так это о порядке перехода украинской госграницы под наш контроль", — говорится в прогнозе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прогноз для Украины озвучил астролог Дмитрий Уранус. Он спрогнозировал, когда война может прийти к своей развязке.