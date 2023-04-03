"Есть несколько критических дат": нумеролог дал прогноз для Украины на апрель-май 2023 года

Большое влияние на моральное состояние украинцев окажет Пасха, убежден эксперт-эзотерик

Каждый день украинцы задумываются над тем, когда же закончится война. Точный ответ на этот вопрос пытаются дать разные эксперты-эзотерики. В частности, на днях о событиях, которые будут этому предшествовать, рассказала известный украинский таролог Людмила Хомутовская.

Между тем, нумеролог Владислав Грицай решил поделиться своим прогнозом относительно того, что ожидает Украину и россию в апреле-мае 2023 года. Говорит, для нашей страны в этом месяце предусматривается несколько критических дат, однако уже во второй половине апреля и в мае наступит "очень классный период". О каких именно датах идет речь, он рассказал в интервью ТСН.

"Есть несколько критических дат. Первый период – это 20-26 апреля. Вторая дата – это где-то 5-10 мая. Это такие даты, которые и символически, и сакрально оказывают большое влияние на весь путинский режим. А во-вторых, они перезагружают те потоки, ту энергию, которая сейчас идет", – говорит нумеролог.

Чрезвычайно тяжело морально будет украинцам в первые дни апреля, ведь это именно тот период, когда год назад мир узнал о зверствах оккупантов в Буче Киевской области, говорит Владислав Грицай. "Мы все снова переживем эти события, однако после 3 апреля мы все пойдем на рост. Это будет и на фронте, и психологически, и экономически, и политически. Как раз это будет с Пасхой", — отмечает астроэксперт. Тогда как сама Пасха, по его словам, позволит людям перезагрузиться и обновиться в определенном плане.

"Вторая часть апреля, особенно 20-е числа, — для нас это классный период, и поэтому автоматически это опасный период для путинского режима", — предполагает нумеролог. А 9 мая, по его мнению, может стать периодом максимально разрушительных для россии событий: "временем, когда рф может погибнуть".

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