Шаманка рассказала, ждать ли ракетных ударов от рф весной: "Оно будет этаким г*вном"

Также эксперт отметила, предоставит ли Иран или Китай россии новое оружие

Как бы это не звучало, но уже давненько в Украине не было страшных массированных ракетных атак со стороны россии с залпами в 100+ ракет. Экстрасенс и шаманка Сейраш объясняет это тем, что у рф уже попросту нет таких возможностей.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" эксперт рассказала, что вообще ждет украинцев весной 2023 года, будут ли массированные ракетные удары, а также поможет ли Иран или Китай россии с оружием. Отметим, что прогноз шаманки утешительный.

"Ракетные удары на март все равно будут, они будут пытаться сделать какую-то полумассированную атаку. Я не имею в виду уже залп 150 ракет, которых у них уже нет. Оно будет этаким г*вном… То дроны летят, то шарики летят, то какие-то ракеты летят, то фальш-цели", — отметила Сейраш.

А по поводу поставок оружия, то россия так и останется с тем, что у нее есть, максимум будет получать такие же "подачки", как уже получала. Ничего существенного или нового.

В общем, оккупантам "придется нелегко", ведь все их попытки наступать или совершить какой-то перелом в свою сторону будут неудачными. Все их планы провалятся.

Ранее таролог Людмила Хомутовская заявила, что военные действия в Украине закончатся весной этого года. Похожий прогноз был и у экстрасенса Хаяла Алекперова. По словам астроэксперта, мир в Украине наступит в весенние месяцы.