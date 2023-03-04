Астролог назвала ключевые даты, которые ознаменуют победу Украины (видео)

Эти периоды немного растянуты во времени, но каждый из них чрезвычайно важен

Победа Украины в войне против россии все ближе. Мнения астрологов, экстрасенсов и других экспертов-эзотериков относительно того, когда именно завершится война, расходятся, однако, март 2023 года они называют одним из ключевых месяцев. Об этом ранее заявил в частности известный украинский астролог Влад Росс.

Есть вероятность, что весной этого года, ближе к лету, начнется мирный процесс. В целом, если говорить о нашей победе — не только на фронте, но и в дипломатическом поле, речь идет о трех ключевых периодах, говорит еще одна известная астролог Анна Вергелес. Что это за переломные даты она рассказала интервью youtube-каналу "Прогноз".

Каким будет март 2023 года для Украины

"Март в плане военных действий выглядит очень активным и может стать переломным, потому что у нас начнется очень активное движение. Но действительно хорошие астрологические аспекты возникают в апреле-мае. Вот там действительно есть очень хороший потенциал — для изменений, которые будут (свидетельствовать — ред.) о мирном процессе, о том, чтобы выйти из войны с очень хорошим для себя результатом", — объясняет астроэксперт.

Три ключевые точки, на которых акцентирует Вергелес:

конец апреля, май и первая половина июня 2023 года – там появится очень много дипломатической поддержки, но при этом и давление на нас;

– там появится очень много дипломатической поддержки, но при этом и давление на нас; ноябрь 2023 года — следующая дата, когда речь может идти о переговорном процессе;

следующая дата, когда речь может идти о переговорном процессе; апрель-май 2024 года — последняя точка, когда можно будет говорить о выходе вообще из войны и военных действий, ее завершении.

То есть начало завершения войны – это весна этого года, говорит астролог. Ноябрь — это скорее о принятии каких-то важных решений, тогда как даже при самых оптимистичных прогнозах об окончании войны можно будет говорить лишь весной 2024-го, подчеркивает астроэксперт.

Ранее своими предвидениями о сроках окончания войны в Украине делился карпатский мольфар Василий Гундяк. Ворожей увидел нашу победу и говорит, что предшествующий этому процесс уже начался.