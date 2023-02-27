Экстрасенс рассказал о планах путина использовать ядерное оружие: "Переложит часть вины"

Российский диктатор попытается подставить другого политика

Известный экстрасенс Каин Крамер, который ранее оценил возможность начала Третьей мировой войны, отметил, что руки кровавого диктатора путина тянуться у "ядерной кнопке". Однако не все так просто, и марать свои руки он не хочет.

В интервью для YouTube-канала "Прогноз" Крамер рассказал, что путин , если и решится на ядерный удар, то будет делать это руками другого диктатора — александра лукашенко. Карты Таро показали экстрасенсу, что путин планирует "спрятать" ядерку в Белоруси, и если и наносить удар, то с ее территорий.

"Скорее всего, россия хочет подставить Беларусь. А лукашенко не хочет вступать, он уже получил индульгенцию с возможностью где-то там спрятаться. Он не хочет вступать в ту войну… Руками лукашенко, скорее всего, путин хочет запустить "ядерку"… и, скорее всего, захочет загрести себе Беларусь", — добавил Крамер.

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