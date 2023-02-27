Укр

Экстрасенс рассказал о планах путина использовать ядерное оружие: "Переложит часть вины"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
путин планирует подкупить лукашенко Новость обновлена 27 февраля 2023, 09:43
путин планирует подкупить лукашенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российский диктатор попытается подставить другого политика

Известный экстрасенс Каин Крамер, который ранее оценил возможность начала Третьей мировой войны, отметил, что руки кровавого диктатора путина тянуться у "ядерной кнопке". Однако не все так просто, и марать свои руки он не хочет.

В интервью для YouTube-канала "Прогноз" Крамер рассказал, что путин , если и решится на ядерный удар, то будет делать это руками другого диктатора — александра лукашенко. Карты Таро показали экстрасенсу, что путин планирует "спрятать" ядерку в Белоруси, и если и наносить удар, то с ее территорий.

"Скорее всего, россия хочет подставить Беларусь. А лукашенко не хочет вступать, он уже получил индульгенцию с возможностью где-то там спрятаться. Он не хочет вступать в ту войну… Руками лукашенко, скорее всего, путин хочет запустить "ядерку"… и, скорее всего, захочет загрести себе Беларусь", — добавил Крамер.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.

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#Война #Прогноз #Экстрасенсы #Экстрасенс