Астролог спрогнозировала успех для украинцев на поле боя: названа дата

По словам астролога, ожидать позитивных вестей с фронта можно уже в марте

Спустя год полномасштабной войны астрологи продолжают озвучивать прогнозы для Украины и прогнозировать поворотные события. Благоприятно повлиять на ситуацию может недавнее новолуние в знаке Рыбы, которое произошло 20 февраля 2023 года.

Об этом заявила астролог Катерина Соловьева на своей странице в Фейсбук. По ее словам, влияние новолуния будет ощущаться 30 дней с момента его наступления. В этот период, согласно прогнозу, Украина может одержать определенный победы на фронте.

Как отметила Соловьева, все без исключения планеты в момент февральского новолуния были директными, что обеспечивает всему происходящему невероятную скорость. Астролог прогнозирует снижение давления на сферу украинского гороскопа, связанную с национальным богатством, экономикой, финансами государства, благополучием страны в целом и её населения. Вместе с тем, украинцы продолжат ощущать ограничения, потери, принуждения, препятствия, лишения и проблемы в сферах, связанных с финансами, опасностью и рисками.

"Переговорные процессы будут неоднозначными, но очень интенсивными, на что указывают сложные квадраты транзитного Юпитера. Возможно, нас снова могут склонять ко временному перемирию. Однако транзитная Венера, которую ещё называют планетой "малого счастья", которая также находится в сфере переговоров, будет делать прекрасный секстиль к нашему Сатурну, который находится в сфере, отвечающей за саму суть нашего государства. Это указывает на позитивные решения в нашу пользу. Правда, для достижения этих результатов нам придётся постараться", — говорится в прогнозе.

Кроме того, астролог выделила движение транзитного Марса. По ее словам, 3 марта "бог войны" вернётся в сферу "чёрной полосы и трудностей" украинского радикса, где уже проверял на прочность нашу армию с 1 октября по 28 ноября 2022 года.

"Я напомню, что именно в этот период, а именно 9 ноября, россияне бежали из Херсона. Поэтому ожидаем в период с 3 марта по 17 апреля позитивных результатов на поле боя. В пользу этого вывода говорит ещё один астрофактор. Предыдущее новолуние в Рыбах состоялось 2 марта 2022 года. И тогда в течение месяца, то есть до следующего новолуния, произошли важнейшие события: 30 марта в рф завили, что "выполнили все свои задачи на киевском и черниговском направлении и теперь проводят там плановую перегруппировку сил". Так началось бегство россиян из Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей", — напомнила астролог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный экстрасенс озвучил свой прогноз касательно развития событий на фронте этой весной. Особенно напряженным, заявил Роман Шептицкий, будет март.