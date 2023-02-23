Известный экстрасенс рассказал, что будет на фронте весной: "Наступит судный день для врага"

Март будет очень напряженным, но Украина сумеет все выстоять

Многие экстрасенсы и астрологи прогнозируют, что военные действия в Украине закончатся весной 2023 года, и экстрасенс Роман Шептицкий не исключение. Он считает, что март этого года — это благоприятное время для наступления украинских войск и освобождения оккупированных территорий.

На своем YouTube канале Шептицкий также добавил, что в марте 2023 года для российских оккупантов настанет долгожданный судный день. Конкретной даты увы нет, однако с 11 марта для украинцев начинается очень хорошая энергия, особенно для контрнаступления.

"В марте будет судный день для врага. Продолжится освобождение территории Украины до границ 1991 года. По картам я могу сказать, что начиная 13-15-20 марта энергия для контрнаступательных действий будет очень хорошая. Я бы даже сказал, что дополнительная активизация может быть с 11 марта", — отметил экстрасенс.

Помимо этого, эксперт напомнил, что не стоит расслабляться и забывать об опасности. А также призвал не верить и не вестись на российскую пропаганду, которая в марте также сильнее активизируется.

"Весной у них будто бы начинается последний акт острого наступательного потенциала. Будет больше дезинформации, запугиваний, сатанистских соблазнов, переманиваний, лжи. Враг рассчитывает на то, что он нас истощит, но он очень сильно ошибается. Мы, пусть и немного побиты, но очень уверенно стоим на ногах" — подчеркнул Шептицкий.

Ранее астролог Анна Вергелес рассказала, когда сложатся благоприятные условия для переговорного процесса по войне с россией. По ее прогнозам, для Украины в этот период будет хороший астрологический аспект, а россию ждут сложные времена.