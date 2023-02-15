После победы Украины там будет "горячо": астролог рассказал, как разделят между собой россию другие государства

Все начнется уже в конце этого года

Полномасштабная война, развязанная в Украине россией, длится уже почти год. За это время многие эксперты-эзотерики делились своими прогнозами относительно того, когда завершатся ожесточенные бои и какой будет Украина после этой войны.

Немало астрологов и тарологов сосредотачивают свое внимание и на том, что будет с россией после ее поражения. Своим прогнозом по поводу того, что ожидает страну-агрессорку, поделился и основатель Ведической Академии Шринатджи, ведущий астролог Алакх Ниранжан. По его словам, целостность россии сможет сохранить только на бумаге. На самом же деле государство-террористку поделят между собой другие страны, говорит астроэксперт в интервью на youtube-канале "Шринатджи Ведическая Академия".

Ниранжан убежден, что Сибирь отойдет Китаю — как дар за помощь голодающим территориям россии, не станет и других территорий: "российская федерация уменьшится достаточно серьезно. Уйдет Кенигсберг (Калининград), пойдет Кавказ, в частности освободится Абхазия. Освободится Приднестровье", — говорит астролог. Центральную часть страны ожидает примерно такая же участь. И все это начнется уже в конце 2023 года.

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Ранее мы рассказывали, что начало сбываться пророчество карпатского мольфара Нечая на 2023 год. В свое время люди ему не поверили, но до сих пор часть предсказаний ведуна таки сбылись.