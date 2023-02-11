Война перекинется на территорию россии: астролог рассказал, когда ждать "фейерверки" за поребриком

Эксперт-эзотерик назвал срок распада страны-агрессора

Война в Украине может завершиться очень неожиданно. Об этом накануне предупреждал известный астролог Влад Росс. По его словам, это станет реальностью, если власти российского диктатора придет конец. Но будет ли после этого существовать россия? По крайней мере в том виде, за которым уже много лет с опаской наблюдает весь мир.

Ответ на этот вопрос имеет основатель Ведической Академии Шринатджи, ведущий астролог Алакх Ниранжан. Он убежден, что активное разрушение россии, несомненно ведущее к полному ее распаду, началось уже давно, а то, что делает рф в Украине, его только ускоряет. Прогнозом относительно того, когда стране-террористу наступит конец, эксперт-эзотерик поделился на своем канале в youtube.

Главным показателем того, что россии осталось совсем немного и спасения не будет, по словам Ниранжана, является неудачная попытка путина захватить и "присоединить" к составу рф после полномасштабного вторжения несколько украинских областей. "Все 4 области {Украины — ред.} в Конституции россии объявили российскими, хотя все они физически находятся на территории Украины. Это бомба и яблоко раздора на десятки лет. Это точка в развитии россии на десятки лет", — уверен астролог.

Согласно его астропрогнозу, февраль 2023 года станет самым тяжелым и напряженным временем боев. Утраты русской армии в этот период будут огромными. А уже с наступлением весны – в марте – война перевернется на территорию россии, говорит Алакх Ниранжан.

"И не потому, что будет нападать Украина, а потому, что война начнется внутри самой россии. У россии есть всего два месяца, чтобы уберечься от распада и сохраниться, как стране. Она должна в течение этих месяцев вывести все свои войска до последнего солдата из всех ранее захваченных территорий", – отмечает астролог. И добавляет, что это вряд ли возможно, поэтому сохранить страну целым путином и его кремлевской команде просто не удастся.

Ранее мы давали прогноз известного украинского ясновидящего Валерия Шатиловича относительно того, каким будет 2023 год для Украины. Экстрасенс говорит, что украинцам нужно дождаться "когда начнут расцветать деревья и кусты".