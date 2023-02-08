Украина выстоит и победит: известный астролог рассказал как и когда закончится война

Эксперт отметил, что это может произойти достаточно неожиданно

Известный астролог Влад Росс, который ранее назвал месяц, когда по российскому диктатору путину будет нанесен мощный удар, порадовал новым прогнозом по поводу окончания войны в Украине. О том, что победят украинцы и так понятно, больше интересует как быстро это случится.

Как отметил астролог в комментарии УНИАН, есть предпосылки, что произойдет это летом, когда президент рф умрет. Однако до этого, россияне будут пытаться прорвать оборону Донецкой области и захватить Славянск и Краматорск.

"Я думаю, что война может неожиданно прекратиться, когда уничтожат путина. Пока он жив, война будет продолжаться…путин может умереть на католическую Пасху или в течении двух месяцев после нее. Марс входит в его дом смерти, его могут отравить" — рассказал Росс, добавив, что боевые действия, скорее всего, продолжатся до середины лета.

Также Росс рассказал, что вблизи "годовщины" войны, 24 февраля, может быть очередное наступление на Украину, и попытка захватить Донецкую и Луганскую области. Это будет делаться для того, чтобы заставить Украину пойти на переговоры.

"Но ему не удастся это. Украина выстоит и победит", — подытожил астролог.

По словам астролога, новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для путина. рф будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины.

Ранее астролог Яна Тимощук заявила, что война с россией может затянуться еще на два года. Она подчеркнула, что для скорейшей победы Украины нам нужно оружие.