Когда будет победа: известные астрологи назвали сроки завершения войны в Украине

Чего ожидать в ближайшее время, рассказывают Влад Росс, Ирина Звягина и Анна Вергелес

Скоро пройдет год, как в Украине началась полномасштабная война. За это время украинцы слышали немало прогнозов относительно сроков ее завершения, в том числе и от различных тарологов, астрологов, мольфаров и экстрасенсов. Например, один из последних прогнозов известного украинского экстрасенса Людмилы Хомутовской предполагает, что развязка войны уже близко.

А что думают по этому поводу другие эксперты-эзотерики? Своими прогнозами относительно сроков окончания войны в Украине поделились еще трое популярных астрологов. Об этом сообщает УНИАН.

Влад Росс

Астролог уверяет, что полномасштабная война может прекратиться уже в феврале 2023 года. По его словам, Путин уже понимает, что проиграет, и каждая новая поставка вооружения Украине приближает день нашей Победы.

Впрочем, немалые шансы и на то, что сумасшедший вождь снова прикажет наступать на Киев, пытаясь взять столицу "за 3 дня". Такой сценарий тоже возможен в феврале, говорит Влад Росс.

Ирина Звягина

Таролог убеждена, что февраль будет для нас напряженным. В этом месяце украинские военные будут защищать свои позиции и будут пытаться продвигаться, однако враг будет давить с большей силой.

"Я уже писала, что Украину ждет тяжелый период до апреля, пока Нептун выйдет из оппозиции к Марсу, Сатурн уйдет глубже в Рыбы из оппозиции к Солнцу, Юпитер и Марс уже не будут "вдохновлять" Марс и солнце в гороскопе россии", — отмечает Звягина. И добавляет, что после апреля 2023 ситуация начнет улучшаться.

Анна Вергеллес

Астролог говорит, что благоприятная атмосфера для победы Украины сложится в период с апреля по июнь 2023 года. По ее словам, именно в этот период у нас будет хороший астрологический аспект, а россию наоборот — ждут сложные времена.

"Относительно завершения войны я бы выделила три точки: вероятнее всего, начнется мирный процесс весной, даже ближе к лету — конец апреля, мая и первая половина июня", — сообщила Вергелес.

Раньше мы рассказывали, какой будет Украина после завершения войны. По словам известного таролога Яны Тимощук, послевоенное будущее нашей страны просто поражает.